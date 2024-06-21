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Tedavisinin ardından taburcu edilen Emine Ünal, AA muhabirine, talihsiz bir olay yaşadığını belirterek, "En büyük şansım, kafama isabet etmedi. Ölebilirdim. Artık çağ dışı eğlenceye 'dur' desinler. Başka insanların canı yanmasın." ifadesini kullandı.

Jandarma, havaya ateş eden kişinin bulunması için soruşturma başlattı.

Ünal, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin omzuna isabet etmesiyle yaralanan Ünal, yakınları tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun'a gelen Emine Ünal (40), İncesu Mahallesi'ndeki bir düğüne katıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu yorgun mermi nin isabet ettiği kadın, yaralandı.

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