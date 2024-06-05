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Uygulama ve denetimlerde 37 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 11 uyuşturucu madde kullanımın aparatı ile 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, istihbarat, ilçe ve şube müdürlükleri ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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