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Antalya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı

Antalya'da silah kaçakçılığı yapan bir kişi tutuklandı

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ⁠700,14 gram sentetik uyuşturucu, ⁠343 sentetik ecza hapı, ⁠109 uyuşturucu hap, ⁠11 Hint kenevir bitkisi, ruhsatsız pompalı tüfek, ⁠⁠1,91 gram kokain, esrarlı sigara, ⁠2 hassas terazi, ⁠4 uyuşturucu kullanma aparatı, ⁠10 tabanca fişeği ile ⁠5 kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, şube ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şok denetim gerçekleştirildi.

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