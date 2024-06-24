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Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde, 23 Haziran'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada A.O, S.K, M.O.Ç, İ.C, S.Ü. ve K.K. yaralanmış, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan 8 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga yla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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