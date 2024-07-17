SAMSUN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Yaz Kampları çerçevesinde Samsun Nebiyan Doğa ve İzcilik Kamp Alanı'nda gerçekleştireceği kampa 25 ülkeden öğrenci katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığına ait, 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Yaylası'nda bulunan Nebiyan Doğa ve İzcilik Kamp Alanı'nda düzenlenen kapma 111 öğrenci katıldı.

Yaz kampına katılan öğrenciler için okçuluk, balon futbolu, doğa yürüyüşleri, spor faaliyetleri, kitap kritikleri, akademisyenlerin katıldığı seminerler gibi etkinlikler düzenleniyor.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, kampa katılan öğrencilerle bir araya gelerek düzenlenen söyleşiye katıldı.

Kayacan, söyleşi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitede okuyan gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bilgi ve irfanla geleceğe yürüyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Kayacan, "TDV olarak yaz boyunca kamplara devam ediyoruz. Şu an Ankara'da 'yazımda kardeşlik var' kampımız devam ediyor ve inşallah yine ağustos ayının başında İstanbul'da kız öğrencilerimize yönelik kampımız olacak. Kış aylarındaki yoğun eğitim süreçlerinde, yaz aylarında da hem eğlence hem bir sosyal ortam hem de güncel konularla ilgili çok farklı, verimli bir inşallah ortamımız oluyor." dedi.

Kampa katılan öğrencilerin ilahiyat, tıp, hukuk fakültesi gibi bölümlerde öğrenim gördüklerini bildiren Kayacan, "Bu imkan için de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız, kedersiz güzel bir süreci geçirmeyi niyaz ediyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TDV'nin düzenlediği yaz kampı 19 Temmuz'a kadar sürecek.