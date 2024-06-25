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Kamyon sürücüsü Sezgin Arıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza da sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon, bariyeri aşarak bir evin bahçesine devrildi.

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