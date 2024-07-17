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Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan hafif ticari aracın yayalara çarptığı anlar yer aldı.

Sürücü Ömer T, yayalar Seydi Mertcan B. ile Ömer Faruk A. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savurulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Seydi Mertcan B. (28) ile Ömer Faruk A'ya (30) çarptı.

Ömer T'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet M. (43) idaresindeki 55 AAY 703 plakalı kamyonet, 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

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