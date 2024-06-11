Sosyal medyada rakip firmasıyla dalga geçen Samsung, Galaxy AI'nın Apple'dan çok daha önce piyasaya sürüldüğünü ve birçok özelliğin yıllar önce Samsung cihazlarında yer aldığını hatırlatarak Apple'a göndermede bulundu.

Yapay zeka fırtınasında Samsung önde

Üretken yapay zeka son 2 yıldır teknoloji dünyasında büyük bir ilgi görmeye başladı. Bu alanda hızlı davranan Samsung, 2 yıl önce Galaxy AI adı altında geniş bir özellik paketini piyasaya sunarak rakiplerinden bir adım öne geçmişti. Apple ise geniş çaplı bir yapay zeka entegrasyonu için yıl sonunu beklemek zorunda kaldı.

Samsung'dan Apple'a alay dolu gönderiler

Samsung Mobile US, Apple'ın yeni duyurularını yaptığı WWDC 2024 etkinliği sonrasında Twitter hesabından alay dolu gönderiler paylaştı.

"Galaxy AI, sayamayacağımız kadar çok modele sunuldu. Apple kelimesi eklemek bir şeyi yeni veya devrimsel yapmaz."

"Bixby Rutinleri, Siri Shortcuts'tan yıllar önce piyasaya sürüldü."

"Galaxy S20 Ultra, Apple'dan aylar önce 100x Space Zoom özelliğine sahipti."

Samsung'un gönderileri, Apple'ın yenilikçi olmadığı ve Samsung'un gerisinde kaldığı iddiasında bulunuyor. Bu durum, teknoloji dünyasında alevlenen yapay zeka savaşının yeni bir cephesini açıyor.

Samsung'un Galaxy AI'sı neler sunuyor?

Metin ve kod yazma asistanı Görüntü ve video düzenleme araçları Kişiselleştirilmiş öneriler Akıllı kamera modları Bixby sesli asistan

Apple Intelligence'ın ise şu anda beta aşamasında olduğunu ve yıl sonuna kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Bu iki yapay zeka platformunun karşılaştırması ve hangisinin daha iyi olduğu, ilerleyen zamanda kullanıcıların deneyimlerine göre netlik kazanacak.