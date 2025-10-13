Samsung, bütçe dostu akıllı telefon pazarına yeni Galaxy M17 modeliyle giriş yaptı. 6,7 inç AMOLED ekranı, 50 MP OIS destekli kamerası ve güçlü bataryasıyla öne çıkan cihaz, kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Ekran ve Tasarım

Galaxy M17, 6,7 inç Süper AMOLED ekran ile geliyor. Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 1100 nit’e kadar parlaklık sunan ekran, kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarıyor. Cihaz, 7,5 mm inceliği ve IP54 su-toz dayanıklılığı ile şık ve dayanıklı bir tasarım sunuyor.

Kamera Özellikleri

Arka kamera üçlü yapıdan oluşuyor: 50 MP OIS ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası bulunuyor. Bu kombinasyon, farklı fotoğraf çekim senaryolarında esneklik sağlıyor.

İşlemci, RAM ve Depolama

Galaxy M17, Samsung Exynos 1330 işlemci ile çalışıyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Dahili depolama 128 GB, microSD desteği ile 2 TB’a kadar artırılabiliyor.

Pil ve Yazılım

Cihaz, 5.000 mAh batarya ve 25 W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım sunuyor. Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü, kullanıcıya akıcı ve kişiselleştirilmiş deneyim sağlıyor.

Diğer Özellikler

Hibrit çift SIM desteği

Hibrit çift SIM desteği

Yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcı

Renk seçenekleri: Ay Işığı Gümüşü ve Safir Siyahı

Fiyat ve Satış

Galaxy M17, 4 GB RAM + 128 GB depolama modeli ile yaklaşık 11.799 TL’den satışa sunuldu. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ise 11.799 TL’ye kadar alıcı buluyor.