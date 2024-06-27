İSTANBUL (AA) - Samsung, Gebze'de Samsung ürün gruplarının ve deneyim alanlarının yer aldığı mağazasını açtı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, 2 katlı ve toplam 540 metrekarelik mağazasında, ziyaretçilerine alışveriş ve şirket teknolojilerini daha detaylı deneyimleme olanağı sunuyor.

Mağazanın birinci katı şirketin tüm ürün gruplarına ayrılırken, ikinci katta ise ürünlerin deneyimlenebileceği çeşitli alanlar yer alıyor. İkinci katta yer alan deneyim bölümünde tüketiciler, yapay zeka (AI) teknolojilerinin evde ve mobil cihazlarda hayatı kolaylaştırma biçimlerini keşfedebiliyor.

Tüketiciler, mağazada şirketin son dönemde tanıttığı AI entegrasyonları, bağlantı ve evde yaşam özellikleriyle öne çıkan 2024 TV ve Bespoke Beyaz Eşya ürün serileriyle Galaxy S24 Serisi başta olmak üzere şirketin en yeni mobil teknolojileriyle tanışabilecek.

Gebze merkeze yakın konumda yer alan yeni mağazanın açılışı, Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo'nun ev sahipliğinde, şirket yöneticilerinin yanı sıra, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Özler Ticaret Kurucu Ortağı Kayhan Özler ve Özler Ticaret Kurucu Ortağı Serkan Özler'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Jo, tüketicilere ulaştıkları her noktayı çok önemsediklerini belirterek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz mağaza sayesinde, tüketicilerimiz farklı ürün gruplarımızı ve yenilikçi teknolojilerimizi deneyimleme imkanına sahip olacak. Perakende yatırımlarımızı önemsiyoruz ve bu alanda yeni yatırımlarımıza devam etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.