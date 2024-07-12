Samsung, Galaxy S24 serisi ve gelecekte tanıtılacak amiral gemisi modelleri için yedi yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sağlama sözü verdi. Bu adım, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre güncel tutma konusundaki beklentilerini karşılama amacı taşıyor.

Samsung, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri ile birlikte Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi amiral gemisi cihazlara yedi yıl boyunca güncelleme desteği sağlayacağını duyurdu. Bu, şirketin ürünlerinin kullanım ömrünü uzatma ve güvenlik açıklarını kapatma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Yedi yıl boyunca sürecek güncelleme desteği, kullanıcıların Android işletim sistemi üzerindeki son yeniliklerden ve güvenlik güncellemelerinden yararlanmalarını sağlayacak. Bu süreç, Samsung'un rekabet gücünü artırmayı hedeflerken, kullanıcı sadakatini de pekiştirmeyi amaçlıyor.

Samsung'un yedi yıl güncelleme sözü, özellikle Google'ın Pixel serisinde uyguladığı benzer politikalarla karşılaştırılıyor. Bu adım, markanın teknoloji dünyasında güvenilirliğini artırırken, pazar payında da olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Kullanıcılar, Samsung'un uzun vadeli güncelleme sözünü memnuniyetle karşılarken, gelecekte tanıtılacak diğer cihazların da bu politikadan nasıl etkileneceğini merakla bekliyor.