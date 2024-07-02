İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics'in Türkiye'de Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Solve for Tomorrow" programı sona erdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un düzenlediği Solve for Tomorrow programına bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinden 263 proje başvurdu. Bu yılki teması "İnsanlık ve Gezegenimiz" olarak belirlenen program kapsamında 627 öğrenci farklı proje üzerinde çalışma yürüttü.

Proje sahibi takımlara Tasarım Odaklı Düşünme eğitimlerinin yanı sıra mentörlük ve çeşitli konularda eğitim destekleri de sağlandı.

Program boyunca 167 öğretmen ve 15 mentördan eğitim ve koçluk desteği alan takımlardan 10'u finale kaldı. Öğrenciler, program finalinde İstanbul'da düzenlenen iki günlük eğitim kampı aktivitesine de katıldı. Kampa katılan öğrenciler sunum teknikleri eğitimi ve danışmanlık alma fırsatı buldu.

Yarışmanın final bölümünde, farklı bilimsel yöntemleri ve teknolojik araçların kullanımını öneren ve toplum sağlığı, çevre ve atık yönetimi, afet yönetimi ve iklim eylemi alanlarındaki sorunlara çözüm arayan 10 proje ve takım kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın kazanan takımı, yerli aşı üretimine ve hastalıkların önlenmesine odaklanan Yerli Malzemelerle Plazmit Üretimi projesiyle PlazmiGenomix Takımı oldu. İkinci olan Akana Takımı ise plastik kirliliğini azaltmayı ve tarımsal sürdürülebilirliği teşvik etmeyi hedefleyen inovatif biyoplastik "Küstik" projesiyle ödül almaya hak kazandı. NeuroAid_Innovators takımı, boyun kaslarının hareketine yardımcı olan, joystick ve jiroskop destekli cihaz projesiyle üçüncülüğü elde etti.

Düzenlenen törende kazanan takımlara ödül olarak Samsung çevrim içi mağazasında kullanabilecekleri hediye çekleri takdim edildi.

- "Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kullanarak yenilikçi düşünmeyi teşvik ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, Samsung Electronics olarak, Solve for Tomorrow Programını zaman içinde geliştirerek ve 66 ülkede uygulanmasını sağlayarak dünyanın önde gelen küresel vatandaşlık programlarından biri haline getirdiklerini belirtti.

Jo, dünyanın her yerinde yenilikçi fikirleri desteklerken, Türk gençlerinin yenilikçilik alanındaki potansiyelinin de farkında olduklarını aktararak, "Gelecek neslin teknoloji odaklı, özellikle de Yapay Zeka teknolojilerine odaklı bir gelecekte gelişmeye hazır olmasını sağlamaya kararlıyız. Habitat Derneği'nin değerli katkısıyla, Türkiye'nin birçok bölgesinden gençleri herkes için daha iyi bir gezegeni teknolojik yeniliklerle inşa edebilmeleri için eğitimle desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Itır Akdoğan da ülkedeki gençlerin dijital becerilerini geliştirerek, 21. yüzyılın yetkinlikleriyle donatılmalarını ve yeni teknolojilerin yalnızca kullanıcıları değil, aynı zamanda geliştiricileri olmalarını sağlamaya odaklandıklarını kaydetti.

Akdoğan,"2021'de, Samsung ile Türkiye ayağını hayata geçirdiğimiz Solve for Tomorrow, bizim için çok değerli bir program. Hem bir yarışma hem de bir öğrenme süreci olarak gördüğümüz bu programın, Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kullanarak ülke genelinde inovatif düşünmeyi teşvik ettiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Solve for Tomorrow"

Solve for Tomorrow programında bugüne kadar 5 bin 454 öğrenciye Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimleri verildi. Samsung ve Habitat Derneği'nin aynı kapsamda periyodik olarak açtıkları çevrim içi eğitimler ise yıl boyunca devam ediyor.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimine olan ilgiyi ve yeterliliği artırmak için tasarlanan program, gençlerin içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamalarına ve toplumda ihtiyaç duyulan becerileri geliştirmelerine yardımcı oluyor.