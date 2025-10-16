Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisinde radikal bir karar aldı. Galaxy S26 Edge modeli, Galaxy S25 Edge’in beklenen satış başarısını gösterememesi nedeniyle iptal edildi. Şirket, geliştirme sürecini sorunsuz ilerleten Galaxy S26 Ultra ve Plus modellerine odaklanacak.

S26 serisinde Edge modeli olmayacak

S25 Edge’in düşük satış performansı, Samsung’un planlarını değiştirmesine neden oldu. WCCFTech’in haberine göre, S26 serisinde yalnızca Galaxy S26 Pro, S26 Plus ve S26 Ultra modelleri piyasaya sürülecek.

Geliştirme sürecinde aksaklıklar yaşanan S26 Plus, Edge modelinin iptali sonrası öncelikli hale geldi. Galaxy S26 Ultra’nın geliştirme süreci ise sorunsuz ilerliyor.

S25 Edge eleştirileri ve üretim durumu

Galaxy S25 Edge, ince yapısı nedeniyle birçok teknik özellikten taviz vermek zorunda kaldığı için eleştirilmişti. Samsung, modelin stokları tükendikten sonra resmi olarak üretimi durduracağını duyurdu.

Geliştirme süreçleri ertelendi

Ünlü teknoloji sızıntı kaynağı Ice Universe ve X kullanıcıları, S26 Edge’in iptalinin S26 Pro ve Plus’ın geliştirme takvimini de etkilediğini belirtti. Net bir erteleme süresi açıklanmadı.