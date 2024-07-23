Samsung Electronics, yapay zeka teknolojilerini daha da ileriye taşıyarak yeni bir akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, bu yeni modellerin kullanıcı deneyimini kökten değiştireceğini ve mevcut cihazlardan büyük ölçüde ayrılacağını belirtti.

Daha Mobil yeni modeller

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, şirketin yapay zeka odaklı yeni telefonlarında "daha mobil" bir yaklaşım benimseyeceğini açıkladı. Bu yeni cihazların, daha büyük ve katlanabilir ekranlarla donatılmış olabileceği öne sürülüyor. Bu değişikliklerin, kullanıcıların mobil cihazlarını nasıl kullandıkları konusunda yeni bir paradigma yaratabileceği belirtiliyor.

Bixby'nin rolü güçleniyor

Samsung, yapay zeka destekli asistanlarından biri olan Bixby'nin yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. One UI 7 ile birlikte tanıtılacak olan bu güncelleme, büyük bir yapay zeka dil modeli tarafından desteklenecek ve doğal dildeki komutları ve soruları daha akıllıca işleyebilecek. Bu adım, kullanıcıların günlük aktivitelerini akıllı cihazlar aracılığıyla daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak.