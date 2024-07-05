SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 1. etap kamp dönemini yaptığı antrenmanla tamamladı.
Samsun ekibi, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademi Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, kültür fizik hareketleri ve pas çalışması yaptı.
İdman, çift kale maçla sona erdi.
Samsun'daki 1. etap kampı sona eren kırmızı-beyazlı takımın, 2. etap kamp çalışmalarına 7 Temmuz Pazar günü Kayseri'de başlayacağı kaydedildi.
Kaynak: aa