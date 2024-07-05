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Samsun'daki 1. etap kampı sona eren kırmızı-beyazlı takımın, 2. etap kamp çalışmalarına 7 Temmuz Pazar günü Kayseri 'de başlayacağı kaydedildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, kültür fizik hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Hatayspor, Nijeryalı sağ kanat Bamgboye'yi transfer etti

Hatayspor, Nijeryalı sağ kanat Bamgboye'yi transfer etti

SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor , 1. etap kamp dönemini yaptığı antrenmanla tamamladı.

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