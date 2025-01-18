Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, maçın ardından Ekol TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, hakem kararlarını eleştirirken, Beşiktaş’ın teknik direktörleri Thomas Reis'e teklif yaptığını iddia etti.

"Hakem bizi mahvetti"

Yüksel Yıldırım, Samsunspor’un 10 kişiyle oynadığı maçta hakem kararlarının takımın dengesini bozduğunu belirterek, “64'ten 96'ya kadar 10 kişi oynadık. 1 puanla çıktığımıza seviniyorum ama 3 puan için çalıştık. Çok ağır bir kırmızı kart gördük, hakem bizi mahvetti” dedi. Ayrıca, Samsunspor’un Beşiktaş’ı yenmeye çok yaklaştığını belirten Yıldırım, hakemin hatalarının sonucu etkilediğini vurguladı.

"Hakem bizi doğradı"

Yıldırım, maç sırasında Samsunspor’a gösterilen sarı kartları eleştirerek, “Hakem bizi öyle güzel doğradı ki bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama kalecimiz ve direkler bizi korudu” şeklinde konuştu. Samsunspor’un hedeflerini büyüttüğünü ve ligin ilk 5’inde yer almak istediklerini belirten Yıldırım, “Bizim bulunduğumuz yer tesadüf değil” dedi.

Beşiktaş'tan Thomas Reis'e teklif iddiası

Yıldırım, Beşiktaş'ın teknik direktörleri Thomas Reis'e teklif yaptığını öne sürerek, “Menajeri üzerinden hocamıza teklif geldi. Hocamız kabul etmedi ve Samsun’da mutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil, burada bir proje var” ifadelerini kullandı. Yıldırım, Samsunspor’un gelecek planlarından bahsederek transfer tahtasının açılmasıyla erken imzalar atacaklarını da ekledi.