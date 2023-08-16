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Kırmızı-beyazlı takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Isınma, mobilizasyon ve pas çalışmasıyla başlayan idman, sınırlı alanda taktiksel oyunla sona erdi.

SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor , Trendyol Süper Lig 'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.