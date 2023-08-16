SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ardından 2 gün izin kullanan Samsun ekibi, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı.

Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma, mobilizasyon ve pas çalışmasıyla başlayan idman, sınırlı alanda taktiksel oyunla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.