Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsunspor’un son durumu

Ev sahibi Samsunspor, ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 37 puanla ligde 3. sırada yer alan Samsunspor, zirve yarışında önemli bir konuma sahip. Bu karşılaşmada, taraftar desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Gaziantep FK’nın son durumu

Konuk ekip Gaziantep FK ise son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Ligde 26 puanla 8. sırada yer alan Gaziantep FK, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

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Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 24 Ocak 2025, Cuma
  • Saat: 20.00
  • Kanal: beIN Sports 1
  • Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
  • Hakem: Ümit Öztürk
  • Yan Hakemler: Bilal Gölen, Emrah Ünal
Kaynak: HABER MERKEZİ