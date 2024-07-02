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Testlerde oyuncuların farklı kas gruplarının kuvveti, esnekliği ve dayanıklılığı ölçüldü. Aynı zamanda vücut yapılarının anatomik değerlendirmeleri de yapılarak olası sakatlık riskleri tespit edildi.

Daha sonra futbolcular, kuvvet ve anatomik testlerden geçti. Yapılan testlerle sporcuların fiziksel durumları, detaylı şekilde değerlendirildi.

Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti

Kırmızı-beyazlı futbol cular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mustafa Erkanat Tesisleri'nde ısınma, pas ve rondo çalışması yaptı.

SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor , yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

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