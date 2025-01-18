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Maç sonrası Samsunspor, Rick van Drongelen’in kırmızı kart gördüğü pozisyonu merkeze alarak, hakeme yönelik eleştirilerini resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Hakemin kararlarının maçın sonucunu etkilediği ima edildi. Samsunspor’un yaptığı paylaşım, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Samsunspor , maç ın ardından hakem kararlarına yönelik sert bir açıklamada bulundu. Kırmızı kart gören oyuncusu Rick van Drongelen'in pozisyonuna dikkat çeken Samsunspor , sosyal medya paylaşımıyla adalet talebinde bulundu.

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