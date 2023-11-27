Sosyal medyada yer gök yıkılıyor şu günlerde... Aman Allah'ım neler neler...

Her yer altın, her yer para...

Baskı makinan olsa, 24 saat para bassan bu serveti edinemezsin...

Öyle uçuk bir ortam ki, anlatmak mümkün değil...

Neredeyse her cümlenin başında altın, euro ve dolar geçiyor...

Aynı yılın değil...

Aynı ayın da değil...

Aynı günde üretilmiş arabalar, uçaklar tercih ediliyor...

Bana öyle bir fantezi yap ki şaşırayım desen, böylesi aklının ucuna bile gelmez...

Emniyet uzun zamandır çalışmış ve kim ne halt ettiyse belli ki hepsini tesbit etmiş, enselerine de balyoz gibi iniyor...

Ellerine sağlık, çok güzel yapıyorlar...

Bir yandan iki üniversite bitirmiş, iş aramaktan yorulmuş, artık kıyıya çekilmiş pırıl pırıl gençler...

Bir yandan asgari ücretle geçinmeye çalışan gariban ülkemin insanları...

Bir ömür boyu çalışıp emekli olmuş ama akşamları plastik toplayan emekliler bir yanda...

Bunca şaşalı hayat bir tarafta, diğer tarafta ise, açlıkla, yoklukla, garibanlıkla mücadele eden ülkemin insanları...

Önceleri gerek sosyal medyada ve gerek televizyonlarda bunlarla ilgili haber ve görüntülerin yayınlanmasına az da olsa şaşırıyordum, bunların daha da ''taraftar'' toplayacaklarını düşünüyordum...

Gerçi düşündüklerim de oldu ancak, emniyetin takibine yeni yeni ihbarlar eklendi ve eklenmeye de devam ediyor...

Çok da iyi oluyor...

Bence bu dalga bir tek kuruş bile haksız kazanan herkesi içine almalı, alacaktır da...

Zaten son zamanlarda insanların yaşantılarına baktığınızda kimin ne ''halt'' yediğini de açıkca görüyorsunuz...

Düne kadar otobüsle gidip gelen, bugün cip'e biniyorsa mutlaka ''yamuğa'' karışmıştır...

Kişi görgüsüz ise, harcadığı parayı herkesin gözünün içine sokma çabasındadır...

Sözün özü;

Bu ve benzeri bütün haksız kazanç sahiplerinin ortaya çıkması namuslu insanları çok ama çok mutlu ediyor...

Elinize, emeğinize sağlık ülkemin emniyet mensupları...

İyiki varsınız da bu pislikleri ortaya çıkarıyorsunuz...