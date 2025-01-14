Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Zengin’in yürütücülüğünü üstlendiği "Kalp Kateterizasyonu Öncesi Çocuk Hastanın Hazırlığı: Randomize Kontrollü Çalışma" başlıklı proje, TUBİTAK 1002 - B Acil Destek Modülü kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Proje, çocuk hastaların kalp kateterizasyonu uygulaması öncesinde sanal gerçeklik gözlükleriyle animasyon filmi izlemelerini sağlayarak, anksiyete, korku ve postoperatif ağrı üzerindeki etkileri inceleyecek.

Proje ile çocuklarda operasyon öncesi stres azaltılacak

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Zengin, kalp kateterizasyonunun pediatrik hastalar için zorlayıcı bir süreç olduğunu belirterek, "5-10 yaş arasındaki çocuklar, bu tür invaziv prosedürlerden önce genellikle yüksek düzeyde stres ve korku yaşar. Bu durum, operasyon öncesi uyumu zorlaştırarak komplikasyon riskini artırabilir. Sanal gerçeklik gibi non-farmakolojik müdahaleler, çocukların dikkatini dağıtarak korkularını azaltır ve operasyon sırasında daha uyumlu olmalarını sağlar" dedi. Zengin, bu sayede operasyon sonrası iyileşme sürecinin hızlanacağına ve hastane yatış süresinin kısalacağına dikkat çekti.

Çocuk sağlığına yeni bir bakış açısı getiriliyor

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi başarıyla yürüten akademik ekibi tebrik ederek, "Bu proje ile sanal gerçeklik teknolojisi, çocukların kalp kateterizasyonu gibi zorlayıcı bir operasyona hazırlanmasında önemli bir rol oynayacak. Hemşirelik Fakültesi öğretim üyemiz Dr. Dilek Zengin ve ekibi, çocuk hastaların korku ve anksiyetelerini azaltmayı hedefliyor ve bu çaba sağlık hizmetleri alanında önemli bir yenilik oluşturacaktır" dedi.

Yeni uygulama standardı oluşturulacak

Projenin, çocuk hastalarda operasyon öncesi ve sonrası komplikasyonları azaltmayı amaçladığını belirten Zengin, "Anksiyete, korku ve ağrının azaltılması, çocukların psikolojik durumlarını iyileştirerek daha kısa iyileşme süreleri ve düşük komplikasyon oranları sağlar. Bu proje, sanal gerçeklik teknolojisinin pediatrik hastalar üzerindeki etkilerini değerlendiren ilk çalışmalar arasında yer alacak" dedi.

Multidisipliner ekip ile güçlü bir şekilde çalışılıyor

Projenin multidisipliner bir bilim ekibi tarafından yürütüleceğini ifade eden Zengin, "Proje ekibimizde Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırmacılarının yanı sıra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden de uzmanlar yer alıyor. Hep birlikte, çocuk hastaların sağlık süreçlerini daha verimli hale getirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.