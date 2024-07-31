Türk tiyatrosunun dev isimlerinden Genco Erkal, bu sabah hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahnede izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Erkal’ın ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Erkal’ın vefatı, sanatçılar, şarkıcılar ve oyuncular tarafından sosyal medyada yayımlanan başsağlığı mesajlarıyla anıldı.

Piyanist Fazıl Say: "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı… Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü…"

Oyuncu Levent Üzümcü: "Merhaba dedim, merhaba Levent dedi. Adımı biliyor dedim içimden, yaşayan en büyük Türk oyuncu, adımı biliyor! İyi ki senden duydum Nâzım’ı, Brecht’i. Sağ ol abi, şu çürümüş ortamda meslek büyüğüm olmandan, seninle aynı dili konuşmaktan hep onur duydum. Ben ölene kadar benimlesin."

Şarkıcı Ceylan Ertem: "Hep en önde göğüslemiş ipi. Aydın sıfatının kitabını yazmış. Üretmeyi, düşünmeyi asla bırakmamış. Doyumsuz bir oyuncu, bir daha gelmeyecek dev bir ruh. İyi ki sizi tanıma şerefine nail olduk. Her şey için binlerce kez teşekkürler."

Sanatçı Sabahat Akkiraz: "Bazı sanatçılar için ölüm sadece bir duraktır. Usta Genco Erkal Hakka yürüdü. Yüreğim en derinden yaralandı. Cesareti, duruşu ve tiyatromuza kattıkları ile önünde saygıyla eğiliyorum. Işıklarda uyu usta Genco Erkal." Teşkilat'ın Altay'ı Tolga Sarıtaş oldu

Yazar Ahmet Ümit: "Genco Erkal da sonsuzluğa karıştı. Bu hoyrat, bu çorak, bu vahşi ama güzel ülkeye anlam katan çok az sayıdaki büyük insanlardan biriydi. Işıkla yaşadı, ışıklar içinde veda etti, hoşça kal Genco Abi, hoşça kal ışığın oğlu..."

Sanatçı Nedim Saban: "Tiyatromuzun yılmaz devrimcisi Genco Erkal’ın kaybı çok acı! Savaştığı amansız hastalığı sahnede yenmek ya da yenilecekse sahnede yenilmek istiyordu, olamadı. Dostum, ustam ama en önemlisi sahnede izlemeye doyamadığım Genco abimin yerini doldurmak çok zor olacak."

Yazar Sadık Usta: "Genco Erkal hayatını kaybetti… Başın sağolsun Türkiye…"

Oyuncu Murat Daltaban: "Canımız, En sağlam direklerimizden Genco Erkal'ımız... Hepimize nasıl dik durulur, nasıl tiyatrocu gibi yaşanır onu öğretti. Bin teşekkür tiyatronun koca devi... Bu memlekete kattıkların için bin teşekkür... Tüm alkışlar sana olsun."