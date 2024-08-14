88 yaşında hayata veda eden Çiloğlu, sanat ve edebiyat dünyasındaki dostları tarafından sevgiyle anıldı.

Sanat dolu bir hayatın son anları

Uzun süredir kanser ve böbrek yetmezliği ile mücadele eden Altan Çiloğlu, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu. Çiloğlu, yaşamının son yıllarını geçirdiği Foça’da, adeta bir sanat merkezi gibi işleyen bir kafeteryada düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Tören, onun şiirleri ve sevdiği türkülerle başladı; dostlarının paylaştığı anılarla derinleşti.

Dostlarından veda mesajları

Törene katılanlar arasında ünlü şair Ataol Behramoğlu, Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yerel tarih araştırmacısı Sebahattin Karaca ve daha pek çok sanatçı dostu yer aldı. Behramoğlu, John Steinbeck’in eserine atıfta bulunarak, Altan Çiloğlu’nun uğurlandığı yerin kendileri için bir yurt haline geldiğini söyledi. Behramoğlu, Çiloğlu’nun hayatını ve sanatını şu sözlerle özetledi: "Yaşam ne kadar hakiki ise ölüm de o kadar hakikidir. Altan, yaşamın ve ölümün bu gerçeğini her zaman hisseden, delidolu bir insandı."

Foça, Altan Çiloğlu’na veda etti

Törenin ardından Altan Çiloğlu’nun tabutu alkışlarla omuzlara alındı ve cenaze aracına taşındı. Foça’nın Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Çiloğlu Foça Yeni Kabristanı’nda toprağa verildi. Kendisini sevenler, sanatçıya olan saygılarını ve sevgilerini son bir kez dile getirdi.