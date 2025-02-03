1948 yılında Ankara’da doğan Ümit Denizer, sanat dolu yaşamıyla Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Babasının subay olması sebebiyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde eğitim gören Denizer, Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ancak tiyatroya olan tutkusu, onu bambaşka bir yola yöneltti.

Denizer, tiyatro kariyerine Üsküdar Halkevi’nde başladı ve kardeşi Turgut Denizer ile birlikte Ayla ve Beklan Algan yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu’nda tiyatro eğitimi aldı. Yazdığı eserler ve sahneye koyduğu oyunlarla adını duyurdu.

Ödüllü eserler ve başarılar

Ferhat ile Şirin (1973): İsmet Küntay Ödülü

Keloğlan (1976): Tiyatro/76 Yılın Oyunu

Perdeci (1992): Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü

(1992): Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü Adalet, Sizsiniz (2012): Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü

Unutulmaz eserler

Denizer’in yazdığı oyunlar arasında Mutluluklar Ülkesi, Mor Gezegen, Keloğlan, Aksak Timur ile Hoca Nasreddin ve Uçan Şemsiye gibi eserler bulunuyor. Bu eserler, hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden evrensel temalar içeriyor.

Edebiyata katkıları

Denizer, tiyatro oyunlarının yanı sıra kaleme aldığı Reklam Yazarı Olsa Ne Yazar, Yönetmen Tiyatronun Biçimi Yoktur gibi kitaplarıyla tiyatroya dair bilgi ve deneyimlerini paylaştı.