1948 yılında Ankara’da doğan Ümit Denizer, sanat dolu yaşamıyla Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Babasının subay olması sebebiyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde eğitim gören Denizer, Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ancak tiyatroya olan tutkusu, onu bambaşka bir yola yöneltti.
Denizer, tiyatro kariyerine Üsküdar Halkevi’nde başladı ve kardeşi Turgut Denizer ile birlikte Ayla ve Beklan Algan yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu’nda tiyatro eğitimi aldı. Yazdığı eserler ve sahneye koyduğu oyunlarla adını duyurdu.
Ödüllü eserler ve başarılar
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Ferhat ile Şirin (1973): İsmet Küntay Ödülü
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Keloğlan (1976): Tiyatro/76 Yılın Oyunu
- Perdeci (1992): Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü
- Adalet, Sizsiniz (2012): Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü
Unutulmaz eserler
Denizer’in yazdığı oyunlar arasında Mutluluklar Ülkesi, Mor Gezegen, Keloğlan, Aksak Timur ile Hoca Nasreddin ve Uçan Şemsiye gibi eserler bulunuyor. Bu eserler, hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden evrensel temalar içeriyor.
Edebiyata katkıları
Denizer, tiyatro oyunlarının yanı sıra kaleme aldığı Reklam Yazarı Olsa Ne Yazar, Yönetmen Tiyatronun Biçimi Yoktur gibi kitaplarıyla tiyatroya dair bilgi ve deneyimlerini paylaştı.