İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Başkan Dr. Cemil Tugay da gençlerle buluştu. Bu yıl kitap dayanışmasına da sahne olan fuarda, yayınevlerinin ve kitapseverlerin bağışları, fikrini yazan gençlere ve çocuklara armağan olarak verildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 17-26 Ekim tarihlerinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı’na İzmirliler ikinci gününde yoğun ilgi gösterdi. Kültürpark’ta kitapseverlerle kucaklaşan organizasyonda Türk ve dünya edebiyatının birbirinden değerli yazarları söyleşi, imza stantları ve çok sayıda etkinlik sayesinde okurlarla buluştu. 7’den 70’e İzmirliler yağışlı havaya rağmen Kültürpark’a akın ederek kitap fuarının tadını doyasıya çıkardı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da İZKİTAPFEST kapsamında stantları ziyaret ederek kitap tutkunlarıyla kucaklaştı. Fuarda kurulan stantlardaki kitapları inceleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, gençlere kitap hediye etti. Fuar turu kapsamında, gençler ve çocukları kitap okumaya teşvik eden Başkan Tugay, fuar boyunca yurttaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Fikir Dergisi standında başlatılan askıda kitap uygulaması sayesinde fuar önemli bir dayanışmaya da sahne oldu. Yayınevleri ve ziyaretçilerin bağışladığı kitaplar stantta toplandı. Stantta istediği fikri panoya yazan gençlere ve çocuklara ise beğendikleri kitaplar armağan edildi. Uygulamaya ilk kitap bağışını ise Başkan Tugay yaptı.



Fuarı ziyaret eden kitapseverler ise deneyimlerini aktardı. Ziyaretçilerden Fatma Balcı, “Ben her yıl bu anı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fuarın özellikle Kültürpark’ta yapılmasını istiyoruz. Çünkü erişmesi kolay. Yazarlarımızla bu anı yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Kitaplarımızı imzalatıyoruz, çok mutluyuz” diye konuştu.



Murat Kaptan, “Her zamanki gibi süper, harika geçiyor. Yazar ve okuyucuyu buluşturan yegane iyi fuarlardan bir tanesi. Onun için sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni yazarlar var. O bakımdan çok sevindirici. Hava muhalefetine rağmen insanların bu kadar ilgi göstermesi çok olumlu ve güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Hakan Toldo, “Kültürpark geçenlerde ödül aldı. Uluslararası arenada adını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi açıldı burada. Kitap fuarının burada olması çok güzel. Daha da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Biz 1990 jenerasyonuyuz. Saman kağıtlarını elimize alıp okumayı seven bir kuşağız. Z kuşağı dijital kitapları daha çok tercih ediyor ama onlara kitabı ellerine alıp koklayıp okumalarını tavsiye ediyorum. Ekonomi sıkıntılı olmasına rağmen burada epey bir yoğunluk var. 10 gün sürecek fuar; 10 gün boyunca da yoğunluk olur” şeklinde konuştu.



İZKİTAPFEST’in ikinci gününde fuarın onur konuğu usta yazar Mehmet Eroğlu’nun yanı sıra Demir Demirkan, Cengiz Bozkurt, Beyhan Budak, Zarife Açıkel, Cahide Çömez, Melis Alphan, Mustafa Üzel, Behçet Yalın Özkara, Murat Bengisu, Zeynep Çolakoğlu, Şehval Görmez, Cemile Şeker, Mehmet Gençer gibi usta isimler İzmirlilerle buluştu.

