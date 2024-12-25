Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Şener Şen’in, herkes tarafından bilinen başarılarının yanı sıra, bir sürprizi daha ortaya çıktı. Şener Şen’in kız kardeşi de ünlü bir oyuncuymuş. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımla bu gerçek gündem oldu.

Şener Şen'in başarılı kariyeri

Türk sinemasının önemli isimlerinden Şener Şen, Gırgıriye, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Süt Kardeşler, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa gibi unutulmaz filmlerdeki performansıyla hafızalarda yer etti. Şen, Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ali Şen'in oğludur. Ancak şimdiye kadar pek bilinmeyen bir gerçeği de ortaya çıktı: Şener Şen'in bir de ünlü oyuncu olan kız kardeşi var!

İnci Şen kimdir?

Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra oyunculuğa adım atmıştır. İnci Şen, Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Geceler Yarim Oldu, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Maral, Filinta, Vuslat Yolu gibi pek çok dizide rol almıştır.

İnci Şen’in kariyerindeki yapımlar, Şener Şen gibi sinema dünyasında derin izler bırakmıştır. Özellikle Yeşeren Düşler, Tövbeler Tövbesi, Ayrılık, Kader Çizgisi gibi projelerdeki performanslarıyla dikkat çekmiştir. Şener Şen’in kız kardeşi olarak tanınan İnci Şen, oyunculuk dünyasında iz bırakan bir başka önemli isimdir.