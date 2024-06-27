**Çiğli’de Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu Kayıtları Devam Ediyor**

Çiğli Belediyesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla açılacak olan kurslar için kayıtların devam ettiğini duyurdu. Kaklıç Sanat Akademisi bünyesinde gerçekleştirilecek kurslar, 24 kişilik kontenjanla sınırlı olacak.

Başkan Onur Emrah Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için çok önemli. Onların hayallerine ulaşmalarına destek olmak için bu kursları düzenliyoruz. Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakültesine hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs imkanı sağlayarak, sanatsal kariyerlerine katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Kayıtların 2 Temmuz Salı günü başlayacak olan kurslar için devam ettiği ve bilgi almak isteyenlerin 0232 935 5535 (2367-2376) numaralı hattan iletişime geçebileceği belirtildi. Kurslar, Eylül ayında son bulacak ve 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için Güzel Sanatlar Lisesi hazırlık kursu, 9. sınıf ve üzeri öğrencileri içinse Güzel Sanatlar Fakültesi hazırlık kursu olarak düzenlenecek.