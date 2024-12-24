Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi, heykeltıraş Şevki Köse’nin “Yüzleşme” adlı kişisel heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, doğayla barışmayı ve insanın unuttuğu bağları yeniden hatırlamayı amaçlıyor.

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Etnografya Müzesi, heykeltıraş Şevki Köse’nin kişisel sergisi “Yüzleşme”ye ev sahipliği yapıyor. Doğal taş, ahşap, toprak ve tuz gibi malzemelerden yapılan 20 eserin yer aldığı sergi, sanatseverlerle buluştu. Serginin küratörlüğünü ise EÜ Etnografya Müzesi Müdürü Doç. Dr. Dilek Maktal Canko üstlendi.

“Doğayla yeniden barışmak”

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Heykeltıraş Şevki Köse, sanatını doğa ile insan arasındaki ilişkiyi derinleştirmeye adadığını belirtti. Köse, "Benim yolculuğum, ağacın ve taşın içinde var olana ulaşmak, saklı olanı ortaya çıkarmaktır. ‘Yüzleşme’ sergisi, insanın doğayla yeniden barışması gerektiği fikriyle şekillendi. Ege, felsefenin doğduğu yer olduğu için ilhamımı burada buluyorum. Sergimdeki eserler, izleyicilerin doğaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarını ve yeniden bağ kurmalarını sağlamayı hedefliyor" dedi.

Sergi 13 Ocak 2025’e kadar ziyaret edilebilecek

Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi’nde, figüratif ve soyut çalışmalardan oluşan eserler, 13 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaretçileri bekliyor. Şevki Köse'nin eserleri, doğal malzemelerin estetik gücünü izleyicilere sunarak, doğa ve insan arasındaki bağları yeniden keşfetmeye davet ediyor.