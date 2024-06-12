İSTANBUL (AA) - Sanata Bi Yer platformunun "Çünkü Sanat Alan İster" mottosuyla Büyükdere35 işbirliğinde açtığı "Göz Teması" isimli sergi ziyarete açıldı.

Sergide, Sanata Bi Yer üyesi İrem Yüksebilgili'nin hayvan haklarına yönelik farkındalık yaratmayı hedefleyen 2 eseri, Büyükdere35'in Tophane'deki galerisinde beğeniye sunuluyor.

Yüksebilgili, eserlerini, çeşitli teknikler kullanarak bitkisel sabun, imitasyon deri ve suni yün ile oluşturdu.

Sergi, 28 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Doğuş Grubu'nun 2015 yılından bu yana sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürüttüğü Sanata Bi Yer platformu, genç sanatçıları "erişilebilir sanat" mottosuyla sanatseverlerle bir araya getiriyor. Platform, genç sanatçıların üretimlerini doğru yerde ve doğru kişilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencilerine açık olan "www.sanatabiyer.com" platformu, 365 gün ziyaret edilebilen dijital sergi işleviyle öğrencilerin yaratıcı üretimlerini desteklemeyi de hedefliyor.