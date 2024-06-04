İZMİR (AA) - Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, İzmir'de lise öğrencileriyle bir araya geldi, hikayelerini anlattığı türküleri seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Akartürk, sanat yaşamı boyunca edindiği tecrübeleri aktardı.

Akartürk, aralarında güzel sanatlar lisesinde eğitim alanların da bulunduğu öğrencilerle sohbet etti, onlara türkülerin hikayelerini anlattı.

Birçok konser verdiğini ancak öğrencilerle bir arada olmaktan daha çok heyecan duyduğunu ifade eden sanatçı, müzik hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde 14 yaşında başladığını, İzmir Radyosu'nda 9 yıl çalıştığını, ardından Ankara Radyosu'nda çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Sanatçı Akartürk, öğrencilerin sınavda duyduğu heyecanı yıllar önce İzmir Radyosu seçmelerinde hissettiğini kaydederek, "Ankara'dan heyet geldi. Aralarında Türk halk müziği sanatçısı Muzaffer Sarısözen de var. Heyettekiler dedi ki 'Seslere bir bakalım'. Heyecan bastı beni. Türkü söyledim, heyet 'Olmadı, tekrar.' dedi. Üç dört kere okuttular aynı türküyü, çok sevmişler, sonradan duyduk. Ama sen bana sor, niye tekrar tekrar okutuyorlar diyorum, heyecandan bayılacaktım." diye konuştu.

Akartürk, öğrencilerin sorusu üzerine ilk söylediğinin "Nazlı yare fiske ile taş attım" adlı eser olduğunu dile getirdi, ardından bu türküyü seslendirdi.

Söyleşinin sonunda sevilen türkülerini söyleyen sanatçı, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Akartürk'e çiçek takdim etti.