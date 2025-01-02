Sanatçı Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü Antalya'da Medical Park Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris'te yaşadığı evde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024 günü kentteki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

İlk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan sanatçı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tayfur daha sonra ailesinin talebi üzerine ambulans uçak ile Antalya'ya özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Burada geçirdiği operasyonla beyin damarına stent takılan Tayfur, doktoru Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz'un “Nasılsınız?” sorusunu verdiği yanıt son sözleri oldu:

"İyiyim Allah'ın izniyle. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim."

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezinde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ferdi Tayfur kimdir?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğdu.

Tayfur’un müziğe olan ilgisi erken yaşlarda başladı. 1968 yılında Adana Radyosu'nun müzik yarışmasında ikincilik kazanmasının ardından İstanbul’a yerleşti. Lunapark Gazinosu’nda sahne almaya başladı ve ilk plağı "Leyla / Aşkınla Beni Öldürdün" ile müzik dünyasına adım attı. Bu ilk plak, Tayfur’a 500 lira kazandırdı ve müziğiyle dikkat çekmeye başladı.

Ferdi Tayfur, 1970’lerin başlarında çıkardığı "Dur Dinle Sevgilim" ve "Kır Çiçekleri" gibi parçalarla büyük bir çıkış yakaladı. 1976 yılında "Çeşme" şarkısı ile müzik dünyasında adını daha geniş kitlelere duyurdu, aynı yıl başrolünü Necla Nazır ile paylaştığı sinema filmi ile de büyük bir popülerlik kazandı. 12 milyon izleyiciye ulaşan bu film, Tayfur’un müziği kadar sinema kariyerinin de temellerini attı.

Ferdi Tayfur, 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümüyle büyük bir başarıya imza attı. 5 milyon satışı aşan bu albüm, Tayfur’un en çok satan albümü oldu. Ayrıca, 1993 yılında Gülhane Parkı’nda verdiği konser 200 bin kişilik dev bir katılımla Türk müziği tarihine geçti.

Özel hayatı ve aile ilişkileri

Sanatçının ilk evliliği Zeliha Hanım ile olmuş ve bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızı oldu. 2007 yılında Necla Nazır ile yaşadığı uzun ilişki, 2010 yılında son buldu ve Tayfur, Zeliha Hanım ile yeniden yaşamaya başladı. Tayfur’un, Necla Nazır’dan Tuğçe Tayfur adında bir kızı, ayrıca Habibe Ümyani Demir’den ise Ferdi Taha adında bir oğlu bulunuyor.