İSTANBUL (AA) - Trendyol Sanat, Türk çağdaş sanatının temsilcilerinden sanatçı Göksu Gül'ün "Şeftali Rüyası" adlı limitli edisyon eserini sanatseverlerle buluşturdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre Trendyol Sanat, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının limitli edisyon eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Platform, her ay işbirliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor.



150'den fazla sanatçının 1000'e yakın eserine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat, Ardan Özmenoğlu, Ekrem Yalçındağ, İsmail Acar ve Leo Lunatic'in ardından Göksu Gül'ün "Şeftali Rüyası" adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor.



Doğanın güzelliklerini kendine özgü makro tasvirlerle yeniden yorumlayan Gül'ün "Şeftali Rüyası" eseri, GLOBART işbirliğiyle Trendyol Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eser, doğanın çeşitliliğini ve bütünlüğünü sanatçının zihnindeki yaşamsal motiflerle buluşturuyor. Geleneksel öğeleri çağdaş ifade biçimleriyle birleştiren eser, Hint, Osmanlı, Çin, Pers ve Orta Asya minyatür sanatlarından ilham alarak geçmişten bu güne bir köprü kuruyor. Alüminyum plaka üzeri dijital ve serigrafi baskı teknikleriyle üretilen 60x60 boyutlarındaki "Şeftali Rüyası", sanatçının imzasını taşıyan özel kutularda sahiplerine gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Trendyol Sanat'ı oluştururken, sanatın her an ve herkes için ulaşılabilir olmasını hedeflediklerini belirtti.

Poyraz, sanata ve sanatçılara dijital dünyada alan açma misyonunu üstlendiklerini aktararak, "Farklı sanat kurumlarıyla ve çağdaş sanatın önde gelen temsilcileriyle işbirlikleri yapıyor, seçkiler oluşturuyor, sponsorluklarımızla sanata kapsamlı destek sunuyoruz. Her ay farklı bir sanatçının limitli edisyon eserini sanatseverlerle buluşturarak sanatçı ve sanatseverler arasında dijital köprüler kuruyoruz. Göksü Gül'ün Trendyol Sanat'a özel yalnızca 50 adet üretilen bu özgün eserini platformumuzda görmek bizleri çok mutlu etti. Eserin uyandırdığı pozitif etkinin Trendyol Sanat ile tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

