ARTVİN (AA) - Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 19. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.



Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Koyuncu için Yeşilköy köyündeki kabri başında tören düzenlendi.

Törene, Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Orhan, Niyazi Koyuncu, ablası Canan Erdem ve diğer yakınlarının yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.



Artvin ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenler, "Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçının mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, törende Koyuncu'yu vefatının 19. yılında özlemle andıklarını söyledi.

Koyuncu'nun fikirleriyle müziğiyle yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Cihan, şunları kaydetti:

"Hopa'da Kazım Koyuncu Kültür Merkezi'nden Kazım Koyuncu Müzesi'ne kadar bazı alanlar yapmak istiyoruz. Gençlere, çocuklara bu alanlarda eğitim vermek, Kazım'ın düşüncesini anlatmak, şarkılarını söylemek istiyoruz. En kısa zamanda adımlar atacağız. Tekrar Kazım'ı sevgi ve özlemle anıyorum. İyi ki aramızdaydı. İyi ki şarkılarıyla aramızdan geçti."

Ailesiyle Eskişehir'den gelen Mehmet Ali Bozkaya, Kazım Koyuncu'nun çok güzel duygularla halk ezgileriyle yorumladığı Karadeniz müziğiyle zihinlerde yer ettiğini belirtti.

Koyuncu'yu öğrencilik yıllarında sahnede de dinleme fırsatı bulduğunu belirten Bozkaya, "Kendisi, yaşadığı çevreyi ve ülkesini güzelleştiren bir insandı. Bu yıl aramızdan ayrılışının 19. yılı. İlk defa mezarına geliyorum. Bugün için özel geldim. Çok duyguluyuz. Güzelliklerle sevgiyle özlemle kendisini yad ediyoruz. Onu unutmayacağız." diye konuştu.