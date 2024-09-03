Uluslararası başarılarıyla tanındı

Mehmet Güleryüz, Türk resim sanatına önemli katkılarda bulunmuş ve eserleri uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü. Paris'te tedavi gördüğü sırada, sanat yaşamında birçok önemli sergiye imza attı. Eserlerinde sıkça insan figürlerine ve yüz ifadelerine yer verdi.

Hayatı ve kariyeri

Güleryüz, Saint Benoit Fransız Lisesi'ni ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nü bitirdi. Paris'te eğitim aldıktan sonra New York'ta sanat eğitimi verdi. 1988'de ilk retrospektif sergisini İstanbul'da açtı. 1989 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin kurucu başkanı oldu ve birçok ödül kazandı.

Ödülleri ve koleksiyonlarda yer alan eserleri

Güleryüz, 1966'dan itibaren pek çok ödül aldı. Eserleri İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi gibi önemli koleksiyonlarda yer aldı. Ayrıca Fransa Kültür Bakanlığı ve New York Üniversitesi Koleksiyonu'nda da eserleri bulunmaktadır.

Tiyatro ve sinema kariyeri

Sanatçının tiyatro ve sinema kariyeri de oldukça dikkat çekicidir. Akademi Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sinema filmlerinde de rol alarak geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu.