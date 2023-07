MFÖ grubu üyelerinden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede Cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Kanseri yenen ancak hastalığın yeniden nüksetmesiyle hayata gözlerini yuman usta isim için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenledi. Törenin ardından Özkan Uğur, Taksim Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Uğur’un ailesini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sanatçı dostları, siyaset dünyasından isimler ve sevenleri yalnız bırakmadı. Kılınan namazın ardından, usta ismin Türk bayrağına sarılı tabutu alkışlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Uğur’un cenazesi toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü.

"ÇOK ÖZLEYECEĞİZ YERİ HİÇ DOLMAYACAK"

Camiye gelen Işın Karaca, "Asla unutmayacağımız inanılmaz bir ikon hepimiz için. Benim için çok kıymetli, birlikte çalıştığım, benim bu kadar iyi vokal yapabilmem, teknik öğrenebilmem onun belki inadı, sevgisi, sabrı.Çok özel bir insan kaybettik. Dün bir arkadaşım dedi ki, benim onunla artık tanışma şansım bitti ama hiçbir zaman unutulmayacak. Gerçekten de böyle" diye konuştu. Gülben Ergen ise, “Çok üzgünüz, buradaki herkes ne kadar üzgünse, toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her meslekten insanı gördünüz. Özkan’ı nasıl bir acıyla, nasıl bir hasretle uğurluyoruz. Çok özleyeceğiz, yeri hiç dolmayacak. Enerjisi, beden dili, oyunculuğu, sesi, müziği, sahnedeki tavrı, sıcaklığı, dostluğu, mütevazılığı.Özkan, anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ONA SON GÖREVİ YAPMAYA GELDİK"

Teoman ise, “Özkan ağabey çok önemli bir figürdü. Hem kişiliğiyle, hem müzisyenliğiyle, hepimiz çok üzgünüz. Burada bir sürü kişi gelecek zaten. Hepimiz ona son görevi yapmaya geldik" dedi.

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de, “Uğur ağabey bizim sevdiğimiz ve birebir de temaslarım olan da bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına, sanatçı dostlarına başsağlığı diliyorum.Çok erken kaybettik. Çok da mücadele etti. Takdiri ilahi. Buraya kadarmış. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu. Mazhar Alanson ise, "Herkes ne hissediyorsa, onu hissediyorum" dedi. Özkan Uğur'un cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.