Tanıtım toplantısında festivalin detaylarına ve program içeriğine yer veren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 29 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Festivalimiz 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Sanatseverlerin her yıl yoğun ilgiyle takip ettiği bu etkinliğimizde, bu yıl 2 opera, 2 bale, 2 müzikal ve bir çocuk operası yer alıyor.

Festivaldeki 7 eserde, 5 yabancı konuk sahnede olacak ve onları ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Festivalin açılışı, Efes Antik Tiyatrosu'nun muhteşem atmosferinde İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Kuğu Gölü balesi ile yarın saat 21:00'de yapılacak.

Bu yılki festival programında ilk kez çocuklara yönelik bir eser yer alıyor. Bu hassasiyetin üzerinde özellikle duruyoruz, çünkü İstanbul Devlet Opera ve Bale Festivali'nde de çocuklara ve gençlere yönelik eserleri tanıtmaya, tanzim etmeye ve sergilemeye büyük gayret gösterdik. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, 30 Haziran Pazar günü saat 14:00'te Barış Ormanı adlı çocuk operamızın prömiyeri sahnelenecek.

Yüreğiniz ve desteğiniz bizim için paha biçilemez. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Devlet Opera ve Balesi olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz ve bugüne kadar birçok önemli işe imza attık. Ancak ekibimizle birlikte, geleneklerimizi bozmadan, sanatsal yapımızı koruyarak, doğru planlamalar yaparak yeni bir mücadele başlattık. Bu mücadelede, insanlığa sanatı aktarmanın en değerli olduğu inancını taşıyoruz. Çünkü yaptığımız işlerin anlamı olmadığında, suya atılan imza gibi kalıyor. Bu bakımdan, şeref verdiniz. Tekrar destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz.