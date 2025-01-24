İzmir ‘in Tiyatro Durağı sahnelerinde sanat faaliyetleri durmuyor. İzmir Tiyatro Durağı aktif olarak hafta içi ve sonu sergilemekte oldukları çocuk ve yetişkin oyunlarının dışında kısa film çekimleri, dizi projeleri ile gündemde kalmaya devam ediyor.

En son “Azap” kısa filmi ile katıldıkları festivallerden aldıkları ödüllerle başarısını duyuran genç ekip, birkaç gün önce çekimlerini yaptıkları “Gerçek“ kısa filmi ile de gündeme kaliteli bir yapımla gündeme gelmeyi hedefliyor.

Azap'ın festival başarısı ekranlara taşınıyor

İzmir Tiyatro Durağı ekibi; Anıl Şeddadi’nin yönettiği Umut Şeddadi’nin senaristliğini üstlendiği Azap kısa filmi ile katıldığı festivallerden 18 ödülle döndü. Festival sürecini bitiren ödüllü kısa film, şimdi daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor.Kısa film dünyasına ödül getiren “Azap“ çok yakında dijital platformlarla izleyici karşısına çıkıyor.

Azap Film Detayları “Azap” filmi Özgü karakterinin dört duvar arasına sıkışmış azap içinde kalmış ruhunu kurtarmaya çalışırken hep aynı güne benzeyen farklı günlere uyandığını görürüz. Özgü’nün bu buhranının altında başka bir gizem yatmaktadır.

"Azap" bir kadının, Özgü’nün, yaşamın yükleri altında ezilen ruh halini ve buhranlarını içsel bir döngü içinde anlatan psikolojik bir dramdır.

Bir sabah Özgü’nün uyanışıyla başlayan hikâye, depresyon, pişmanlık, suçluluk duygusu ve geçmiş travmalarla yüzleşmesini işler. Gündelik yaşamın monotonluğunda sıkışıp kalan Özgü, eski ilişkileri, ailesiyle olan çatışmaları ve kendini yargılama süreçleriyle mücadele etmektedir. Hikâyede Özgü, defalarca intihara teşebbüs eder, ancak bir şekilde hayatta kalır ve yeniden aynı günü yaşamaya başlar. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldıkça içsel yolculuğu daha da derinleşir. Babasının şiddeti, eski sevgilisi Metin’in ilgisizliği ve toplumun baskıları Özgü’nün zihninde yankılanır. Bir yandan yaşama tutunmaya çalışırken, bir yandan da bitmek bilmeyen suçluluk duygusu ve travmalarıyla yüzleşir.

Döngü, Özgü’nün hayatının trajik bir gerçeğini öğrenmesiyle bir kırılma noktası yaşar. Hayatta olduğu zannıyla hareket eden Özgü, aslında uzun zaman önce yaşamını yitirdiğini keşfeder. Bu gerçekle yüzleştiğinde, azap dolu döngüsünden çıkıp huzuru bulma şansı doğar.

"Azap" insanın karanlık taraflarını, suçluluk duygusuyla nasıl başa çıkacağını ve yaşamın anlamını arayışını , cesur bir şekilde irdeleyen bir hikâyedir.

Yönetmen: Anıl Şeddadi Senaryo Yazarı: Umut Şeddadi Oyuncular: Begüm Arslan, Umut Şeddadi Görüntü Yönetmeni: Gökhan Yılmaz Makyaj: İrem Tuna Dekor Kostüm: Esra Kocabaş

Alınan ödüller

Krimson Horizon Uluslararası Film Festivali (Hindistan) En iyi kısa film - En iyi yönetmen , Miami Film Eleştirmeni Ödülü (ABD florida) En İyi Kısa Film , Eleştirmenlerin Seçimi Uluslararası Film Festivali En İyi Kısa Film - En İyi İlk Film Yönetmeni - En İyi Yönetmen - En İyi Senaryo , Bollywood Uluslararası Film Ödülleri (Hindistan) Kısa Film (Uluslararası / Ulusal) - Senaryo , Sinema Sepya Makaraları Karnaval (Hindistan) En İyi İlk Film Yönetmeni - En İyi Kısa Film , İsviçre Film Festivali ve Senaryo Yarışması (İsviçre)

En iyi kısa film, San Francisco Bağımsız Film Yapımcıları Yarışması (ABD) En iyi kısa film, Mumbai Uluslararası Film Ödülleri (Hindistan) Yılın En İyi Kısa Filmi - Yılın En İyi Yönetmeni - Yılın En iyi Senaryosu Aasha uluslararası film festivali (Hindistan) En İyi Kısa Film , DreamzCatcher Uluslararası Film Festivali (Hindistan) En İyi Kısa Film , Büyük Mesaj Uluslararası Film Festivali (Hindistan) En iyi Fragman/ Teaser

Tiyatro başarısını ekrana taşıyan ekip, yeni kısa filmiyle ödüle göz kırpıyor

Ödüllü “Azap “ kısa filminden sonra Tiyatro Durağı ekibinden iddialı olacak bir çekim daha yeni tamamlandı. Yönetmenliğini Anıl Şeddadi’nin yaptığı Senaryosunu Umut Şeddadi ‘nin yazdığı “Gerçek “ adlı yapım son dönemin iddialı kısa film projelerinden biri olarak hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Prodüksiyonunu Tiyatro Durağı’nın yaptığı, oyuncularının ve kamera arkası yine tiyatro oyuncularından oluşan ekip, bu projesiyle de uzun bir süre gündemlerde yer almayı hedefliyor.

Filmin ofis sahneleri için çekimler, Effect Gayrimenkul ve Ege Time Dergisi tarafından tahsis edilen özel bir mekânda gerçekleştirilirken, Adalya Yangın projenin diğer önemli sponsoru olarak yer aldı. Film, izleyicileriyle buluşmak için gün sayarken, tiyatro kökenli genç ekibin , senaryo ve yönetmenliğini de üstlendiği proje sanatın gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kısa zamanda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmin arka plan süreçleri devam etmektedir.