Sanatın Usta Ismi Müjdat Gezen'in Hayatı Belgeselde

Türk Tiyatrosu’nun büyük üstadı, demokrasi ve aydınlanma mücadelesinin simge aktörlerinden Müjdat Gezen’in hayatını anlatan, yönetmenliğini Gökmen Ulu’nun yaptığı “Bir Sevgi Belgeseli” Muğla’nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde sanatseverlerle buluşacak. Belgesel, 6 Ağustos Salı saat 20.30'da Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde, 7 Ağustos Çarşamba saat 20.30'da Marmaris Armutalan Kültür Merkezi’nde yönetmen Gökmen Ulu’nun moderasyonunda yayınlanacak. Gösterime, usta sanatçı Müjdat Gezen de online olarak katılacak.

Bir Sevgi Belgeseli'nin anlatıcıları

Belgeselin anlatıcıları arasında Müjdat Gezen’in ailesi ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra, Türkan Şoray, Emel Sayın, Erol Evgin, Perran Kutman, Kandemir Konduk, Uğur Dündar, Zülfü Livaneli, Rahmi Koç, Mustafa Alabora, Özden İnönü Toker, Cem Yılmaz, Celal Ülgen, Orhan Aydın, İlker Başbuğ, Emre Kongar gibi dostları yer alıyor. Ayrıca, öğrencilerinden Şevket Çoruh, Demet Akbağ, Çağlar Çorumlu, Ezgi Mola, Alper Kul, Şebnem Bozoklu, İlker Ayrık, Günay Karacaoğlu, Erkan Can, Yasemin Yalçın, Gonca Vuslateri, Dolunay Soysert de belgeselde bulunuyor. Arşiv görüntüleriyle Savaş Dinçel, Yıldız Kenter, Aziz Nesin, Ayşen Gruda, Gülşen Bubikoğlu, Münir Özkul ve Adile Naşit de hikayenin içinde yer alıyor.

Müjdat Gezen’in devrimci hikayesi

94 dakikalık "Bir Sevgi Belgeseli", seyir zevki yüksek ve ilham verici bir belgesel olarak her kesimden insan için bir rol model niteliği taşıyor. Belgeseli daha önce izleyenler, "Hümanizma ruhu taşıyan bu belgesel; nice insanın hayatına etkili dokunuşlar yapan ve hayallerini gerçekleştiren bir adamın, Türk Tiyatrosunun büyük üstadı, demokrasi ve aydınlanma mücadelesinin simge aktörlerinden Müjdat Gezen’in devrimci hikayesidir" şeklinde tanımlıyor. "Bir Sevgi Belgeseli" daha önce İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ve İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gösterildi.