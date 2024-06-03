İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Sina Akbudak, geliştirdiği klasik gitar için eser üretebilen yapay zeka modeliyle ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasından ödülle döndü.

Çocukluk döneminden bu yana müzikle ilgilenen Akbudak, yaklaşık 9 yıldır da klasik gitarla çalışmalar yapıyor.

Gitar kompozisyonlarında takıldığı melodik ve armonik yapılar için arayışlara başlayan Akbudak, geçen yıl bu sorunu son dönemlerde oldukça popüler olan yapay zeka sistemleri aracılığıyla çözebileceğini düşünerek proje hazırladı.

Eğitmenlerinin de desteğini alan Akbudak, herhangi bir girdi vermeden yeni parçalar üretebilen veya başlangıç girdisi olarak verilen notaları takip eden, melodik ve armonik yapıyı koruyarak yeni eserler üretebilen yapay zeka modeli oluşturdu.

Söz konusu model, şarkı ve beste yapabilen diğer yapay zeka uygulamalarından farklı olarak klasik gitar özelinde çalışırken müzikal yönden daha güçlü ve hızlı eserler üretebiliyor.

Uygulama aynı zamanda parçanın gitar üzerinde ne kadar çalınabilir olduğunu da hesaplıyor.

Burak Sina Akbudak, hazırladığı "Yapay Zeka ile Oluşturulan Müzik Açısından Zengin Klasik Gitar Parçaları Projesi" ile 11-17 Mayıs'ta ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nın "Teknolojiyle Sanat Üretimi" kategorisinde ikinci olmayı başardı.

- "Müzisyen kesimin oldukça ilgisini çeken bir proje oldu"

Akbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulda gitar çalmaya başladığını, ailesinin desteğiyle vakıf kuruluşu olan bir okulda yaklaşık 3 yıl öğretmeniyle çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Kendi kompozisyonlarını yazarken yaşadığı "yeni melodi ve armoni bulma sıkıntısı" nedeniyle yapay zeka yöntemine başvurduğunu anlatan Akbudak, "Mevcut yapay zekalarda klasik gitar özelliği bulunmaması ve özellikle barok dönem hakkında yeterince bilgi sahibi yapay zekanın bulunmaması beni projeyi yapmaya yöneltti." dedi.

Liseli müzisyen, bu sayede uluslararası proje yarışmasında ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ve ödül aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu proje, müzik üretimi sürecinde oldukça yenilikçi sistemler ortaya koymakta. Müzik modelleme kısmında, müziğin üretimi kısmında ve müziğin ne kadar güzel olduğu konusunda üç tane farklı büyük yenilik getirmekte. Bu projenin amaçlarından en büyüğü, müzisyenlerin yeni fikirler bulmak amacıyla kullanabilecekleri bir araç olması diyebilirim. Genel olarak eğlence sektöründe müzik üretimi esnasında, herhangi bir alanda kullanılabilir. Projemin ana odak noktası, müzik üretiminde ilk önce belirli bir girdi vererek, modelimize o girdinin devamını getirmesini sağlayabiliyoruz ancak bir girdi vermek zorunluluğumuz da bulunmuyor. Sıfırdan daha önce kimsenin duymamış olduğu parçalar da üretebilmek mümkün."

Çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü, üniversitede de bu alan üzerine çalışmak istediğini dile getiren Burak Sina Akbudak, "Özellikle mesela insan sesinin üretildiği modeller aracılığıyla çalışmayı hedefliyorum. Üç fuara katılma şansı elde ettim, müzisyen kesimin oldukça ilgisini çeken bir proje oldu. Teknik kısımla ilgilenen jüriler de güzel sorular sordu, güzel bir proje olduğunu birden fazla kez duydum." diye konuştu.