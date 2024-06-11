Doğanın ve doğallığın izlerini taşıyan bu eserler, 20 Temmuz 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sevinç Bayraktar | Soyut figüratif sembollerle doğaya övgü

İzmir doğumlu Sevinç Bayraktar, 20'ye yakın kişisel ve 40'tan fazla karma sergiye katılmış, eserleri İstanbul Modern Sanatlar Müzesi ve İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi gibi prestijli mekanlarda sergilenmiştir. Altı ödüllü sanatçının, doğaya olan hayranlığını yansıtan yaprak çalışmaları, ilk kez BonVivant’ta sanatseverlerle buluşuyor.

Prof. Dr. Sema Hakkı | Sürrealist yaklaşımıyla yaşamdan izler

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Michigan Üniversitesi'nde eğitim görmüş olan Prof. Dr. Sema Hakkı, 2002 yılından beri Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 2008'den beri profesyonel olarak resimle ilgilenen Hakkı, sürrealist tarzıyla tanınmakta ve eserlerinde tuval üzeri akrilik ve metal talaş gibi bileşenler kullanmaktadır. Sanatçının eserleri, Michigan Üniversitesi'ndeki Syndecus Müzesi'nde de sergilenmektedir.

Açılış resepsiyonu ve etkinlikler

10 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen açılış resepsiyonu, yerli ve yabancı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılışta, Sevinç Bayraktar ve Prof. Dr. Sema Hakkı ile bir sergi turu ve söyleşi gerçekleştirildi.

BonVivant’ın Kurucusu Perihan İnci, Alsancak'tan sonra Pasaport'taki yeni etkinlik merkeziyle İzmir’in kültür, sanat ve iş dünyasına yeni bir soluk getirdiklerini ifade etti.

Sergi detayları

"Yaşamda İZ Olmak" sergisi, 11 Haziran 2024 - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında Alsancak BonVivant’ta ziyaret edilebilecek. Sanat tutkunlarını bir araya getiren bu sergi, doğaya ve yaşama dair izleri sanatsal bir perspektiften sunuyor.