İSTANBUL (AA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kahve ile Suluboya Şenliği", Kadıköy'de bulunan MB Sanat Evi'nde gerçekleştirildi.



Sanatçı Tülay Sayılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahve ile resim yapmanın zor olduğunu belirterek, "Koyu renkleri elde etmek kahve ile pek kolay değil. Biz de koyuluğu elde etmek için, boyaları üst üste getiriyor ve biraz da gerçek suluboya kullanıyoruz. Bu etkinlik, suluboya tekniğinin, kahve ve çay gibi farklı materyallerle yapılabileceğini göstermemizi sağlıyor." dedi.

Etkinliğin aynı zamanda sanatçılar arasında bir sosyalleşme sağladığına işaret eden Sayılgan, "Bu buluşmalar, suluboya ile resim yapmanın yaygınlaşmasına vesile oluyor. Kahveseverlerin de yoğun ilgisinin olduğunu görüyorum. Üçüncü defa bu etkinliğe katılıyorum ve sanatseverler için böylesi etkinliklerin ilginç bulunduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Sayılgan, kahvenin resim için geçici bir madde olmadığının altını çizerek, şunları aktardı:

"Daha önce bazı deneyler yaptım ve gördüğüm kadarıyla kahve ile yapılan resimler kolay kolay solmuyor. Evimde hayli fazla sayıda bu teknikle yaptığım resimlerim var. Onlara baktığımda pigmentlerin hala canlı ve kalıcı olduğunu görüyorum. Çayın solduğunu söyleyebilirim. Çünkü o daha geçici bir özelliğe sahip ama kahve hem daha kalıcı hem de resim için güzel bir renk veriyor bizlere."

- "Kahve, resmin hem güzel görünmesini hem de eski bir formda sunulmasına imkan sağlıyor"

Ressam Hicran Alioğlu ise kahve ile resim yapmanın dünya çapında yeri olan bir teknik olduğunu dile getirerek, "Burada, 4. defa sanatçılar ve sanatseverler olarak bir araya geliyoruz. Bizim için bu etkinlikler çok kıymetli ve anlamlı. Ben aslen Azeriyim ve orada ham petrol kullanarak kahvenin verdiği etkiyi elde ediyoruz. Kahvenin yanı sıra özellikle sağlamlığı arttırmak için bal da kullandığımız oluyor. Böylece yaptığımız resimlerin kalıcılığı daha fazla arttıyor." ifadelerini kullandı.

Sanatçılar ve sanatseverlerin bir araya gelmesi ve resim sanatının yaygınlaşması için bu tür etkinliklerin arttırılması gerektiğini söyleyen Alioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanatseverlerle bir arada olmak çok güzel. Biz herhangi bir ürünün reklamını yapmıyoruz, sadece sanat için buradayız. Çamurla yapılan resimler de var, bunu biliyoruz. Çünkü bazı insanların elinde gerçek boya malzemesi yok. Kahve, resmin hem güzel görünmesini hem de eski bir formda sunulmasına imkan sağlıyor. Kahve ile yapılan resimler, bizler için renk olarak verim aldığımız ürünler oluyor."

Ressam Ahmet Oğraş ve Rüzgar Fidan'ın da katıldığı programda, katılımcılar kahveyle suluboya yapma tekniğini öğrendi.