Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 75,9'a geriledi.

İmalat sanayisi ve kapasite kullanımı

Temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1778 iş yeri tarafından verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, kapasite kullanım oranı geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 75,9 olarak gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise 0,3 puan düşüşle yüzde 75,9'a geriledi.

Mevsimsel etkiler ve kapasite kullanımı

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) da bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesine indi. Bu düşüş, mevsimsel faktörlerin imalat sanayisindeki üretim kapasitesi üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

İmalat sanayisinde genel durum

Kapasite kullanım oranındaki bu azalma, imalat sanayisinin genel üretim kapasitesinde yaşanan dalgalanmaları yansıtıyor. Ekonomik faaliyetlerdeki bu değişim, hem iç talep hem de dış talep koşullarındaki farklılıklardan kaynaklanabilir.