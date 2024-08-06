Sanayi Odası Başkanları ile yapılan toplantıda, Türkiye’nin ekonomik durumu, üretim kapasitesi, istihdam ve vergi adaleti gibi kritik konular ele alındı. Toplantıda, sanayicilerin sorunları, talepleri ve mevcut gelişmeler detaylı bir şekilde istişare edildi.

Makroekonomik programların desteklenmesi

Toplantıda, artan küresel ve bölgesel risklere rağmen uygulanan makroekonomik programların desteklenmesi vurgulandı. Ekonomimizin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten konuşmacılar, para politikaları ve finansal istikrar adımlarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Enflasyonla mücadelede kalıcı sonuçların elde edilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği ifade edildi.

Üretim kapasitesinin ve istihdamın korunması

Zorlu ekonomik koşullarda üretim kapasitesinin ve istihdamın korunması gerektiğinin altı çizildi. Ticari krediler üzerindeki büyüme sınırlarının kaldırılması ve reel sektörde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, KOBİ kredilerinin enflasyon oranında artmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerinin azaltılması, mesleki eğitim ile gençlerin istihdama yönlendirilmesi gibi önlemler önerildi. Küresel ticaret savaşlarına karşı tedbirlerin alınması ve yurtdışı haksız rekabete karşı şirketlerin korunması gerektiği belirtildi.

Şirketlere yönelik haksız ithamlar ve itibar koruma

Toplantıda, özel sektöre yönelik bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan haksız ithamlar eleştirildi. Şirketlerin vergi mevzuatına uygun faaliyet gösterdiği ve Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi denetimlerinden geçtiği ifade edildi. Ancak, basında yayımlanan haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu ve sanayi işletmelerinin itibarını zedelediği belirtildi. Bu şirketlerin ülkeye büyük katkı sağladığı, vergi ödediği ve Ar-Ge yatırımlarıyla değer kattığı vurgulandı.

Vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadele

Vergi adaletinin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele konularında adımlar atılması gerektiği ifade edildi. Şirketlerin sadece vergi levhalarına bakılarak değerlendirilmesinin hakkaniyetli olmadığı belirtildi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve vergi sisteminin daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturulması gerektiği vurgulandı.