Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayinin alt sektörlerinde önemli değişiklikler gözlendi. 2024 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,9 oranında bir artış gösterdi.

Aylık bazda değişimler

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mayıs ayında şu değişiklikler kaydedildi:

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü: Bir önceki aya göre yüzde 3,9 azaldı.

İmalat sanayi sektörü: yüzde 2,1 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü: yüzde 1,0 oranında artış gösterdi.

İmalat sanayindeki yükseliş

İmalat sanayinin aylık bazda yüzde 2,1 oranında artış göstermesi, sektördeki toparlanmanın bir işareti olarak değerlendiriliyor. Bu artış, sanayi üretimindeki genel büyümeye önemli katkı sağladı.

Madencilik sektöründeki düşüş

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe aylık bazda yüzde 3,9'luk bir düşüş gözlemlendi. Bu düşüş, sektörün genel performansını olumsuz yönde etkiledi.

Enerji sektöründe artış

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe hem yıllık hem de aylık bazda artış kaydedildi.