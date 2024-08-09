Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi haziran ayında hem yıllık hem de aylık bazda belirgin bir daralma gösterdi. Mayıs ayında başlayan daralma trendi, haziran ayında yüzde 4,7 oranında düşüşle hızlanarak devam etti. Bu, yıllık bazda sanayi üretiminde son 16 ayın en büyük düşüşü olarak kaydedildi.

Sanayi üretiminde yıllık ve aylık daralma

Haziran ayında sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında azalarak ciddi bir düşüş gösterdi. Aylık bazda ise sanayi üretimi yüzde 2,1 oranında azalma kaydetti. Bu düşüş, ekonomideki zayıflığın ve üretim faaliyetlerindeki yavaşlamanın altını çiziyor.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi haziran ayında yıllık bazda yüzde 8,6 oranında artış gösterirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 oranında azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 15,2 oranında artışla olumlu bir performans sergiledi.

Aylık bazda daralma

Haziran ayında bir önceki aya göre sanayi üretiminde yüzde 2,1 oranında daralma yaşandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 1,8 artarken, imalat sanayi sektörü yüzde 3,1 oranında geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise yüzde 7,8 oranında artış gösterdi.

Sanayi üretimindeki bu daralma, ekonomideki büyüme hızının yavaşladığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle imalat sanayi sektöründeki yüzde 6,9'luk yıllık daralma, üretim faaliyetlerinde yaşanan zorlukların bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Ekonomistler, sanayi üretimindeki bu düşüşün önümüzdeki dönemde ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Üretim faaliyetlerinde yaşanan bu yavaşlama, iş gücü piyasasından ihracat performansına kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaratabilir.