İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "10 binin üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yapan 102 teknoparkımız, 1600'ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezimiz, 272 bin AR-GE çalışanımız var." dedi.

Amadeus'un Torun Center'daki İstanbul AR-GE merkezinin açılışında konuşan Kacır, Türkiye'nin AR-GE ekosistemine yapılan bu önemli yatırımın, hızlı teknolojik gelişmelerin ve dijital dönüşümün dünya çapında iş operasyonlarını temelden değiştirdiği ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirdiği bir döneme denk geldiğini söyledi.

Kacır, şunları kaydetti:

"Günümüz ortamında, inovasyona liderlik etmeyi ve sürdürülebilir, rekabetçi büyümeyi başarmayı amaçlayan şirketler için dijital dönüşüm ve teknolojik inovasyon bir seçenekten ziyade zorunluluk haline geldi. Türkiye olarak pek çok sektörde teknoloji kaynaklı aksaklıkların bize yenilik ve başarı için fırsatlar oluşturduğuna tanık oluyoruz. Son 20 yılda oluşturduğumuz güçlü teknoloji ekosistemimiz, Türk ekonomisini daha ileri teknolojiye yönlendirmek için gerekli zemini oluşturuyor. Bugün 10 binin üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yapan 102 teknoparkımız, 1600'ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezimiz, 272 bin AR-GE çalışanımız var. Tüm bunlar Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin çekirdeğini oluşturuyorlar.

Bu ekosistem sayesinde Türkiye sanayi üretiminde ileri teknoloji sektörleri olumlu bir şekilde öne çıkıyor. Anahtar teknolojilerde söz sahibi, Avrupa ve dünyayla entegrasyonu güçlü bir ülke olmayı başardık. Artık Türkiye'yi, bataryalardan uçan akıllı arabalara, akıllı tıbbi cihazlardan yeni nesil uydu girişimlerine kadar yenilikçi ve çığır açan teknolojiler için küresel bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Önde gelen ulusal teknoloji girişimlerinin ortaya çıkması için paradigma değişimlerinden yararlanacağız ve yıkıcı yeniliklerin faydalarından yararlanacağız. Güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak, Türkiye'yi küresel bir teknoloji merkezi haline getirme vizyonumuzun önemli bir parçası."

Kacır, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki genç girişimcilerin kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlar ağıyla desteklenen hayallerini proje ve işlere dönüştürdüğünü açıkladı.

- "Startuplar artık küresel sahnede giderek daha fazla parlıyor"

Kacır, startupların artık küresel sahnede giderek daha fazla parladığını ve Türk startup ekosistemi Avrupa teknolojisinin yıldızı olarak nitelendirildiğinin altını çizdi.

Startuplara yenilikçi fikirlerini başarılı bir şekilde pazara hazır ürünlere dönüştürebilmeleri için tohum öncesi ve tohum aşamasında finansman sağlama konusunda oldukça aktif davrandıklarını belirten Kacır, "Türkiye'yi sadece startup için değil, ölçek büyütme için de önemli bir merkez haline getirmek amacıyla startup ekosistemini fonlarla genişletiyoruz." diye konuştu.

Kaldıraç etkisi oluşturarak startuplara 1 milyar doların üzerinde yatırım sağladıklarını belirten Kacır, "Ölçeklendirme aşamasının özel ihtiyaçlarına yönelik özel ağ oluşturma desteğinin yanı sıra önemli devlet desteği sunmak üzere tasarlanmış bir program olan Turcorn100'ü başlattık." açıklamasında bulundu.

Turcorn100, küresel hedefleri olan teknoloji ve inovasyon odaklı girişimler için ölçek büyütme kulübü olarak hizmet veren ulusal bir vizyon girişimi olduğunu kaydeden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu program sadece devlet tarafından değil, aynı zamanda startupların hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda küreselleşmesine yardımcı olacak kapsamlı program ve ağlara sahip program ortaklarımızla işbirliği yapılarak desteklenmekte. Bu programlarla 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin ve 100 Turcorn'un ülkemizden çıkmasını sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Ortalama yaşı 33 olan ve birçok Avrupa ülkesinden 10 yaş daha genç olan teknolojiye meraklı ve iyi eğitimli nüfusumuz, Türkiye'yi küresel bir teknoloji merkezi yapma yolundaki en değerli varlığımız. Her yıl 208 üniversitemizden binlerce yetenekli genç mezun oluyor ve bilişim iş gücümüze güç katıyoruz.

Türkiye'nin dinamik nüfusu, enerjisi ve girişimci ruhunun sağladığı büyüme ivmesi, küresel şirketlerin büyümesi ve yenilik yapması için ideal ekosistemi oluşturuyor. Bu firmaların 700'den fazlası halihazırda teknoparklarımız ve AR-GE merkezlerimizde AR-GE faaliyetleri yürütüyor. Birçok küresel şirket, nitelikli iş gücümüzden ve cazip teşviklerden yararlanarak ileri AR-GE faaliyetlerini ülkemizde konumlandırıyor."

Kacır, Amadeus'un, son yıllarda Türkiye'deki AR-GE faaliyetlerini ölçeklendirdiğini belirterek, bugün şirketin büyümesini Amadeus İstanbul AR-GE Merkezi’nin açılışıyla taçlandırdıklarını söyledi.

Türkiye'deki sivil havacılığın son yıllarda elde ettiği olağanüstü başarılarla tanındığını dile getiren Kacır, modern altyapısı ve olağanüstü yolcu deneyimiyle İstanbul Havalimanı'nın, 5 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline gelerek hava taşımacılığında yeni standartlar belirlediğini anlattı.



Havalimanının, İstanbul'un kültürel alışveriş, ticaret ve turizm merkezi konumunu güçlendirdiğini kaydeden Kacır, teknoloji odaklı çözümler, Türk havacılık sektöründe operasyonel verimliliğin artırılması, güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi, çevresel etkinin azaltılması ve lojistiğin kolaylaştırılması için geniş kapılar açtığını ve bu sayede müşteri memnuniyetinin arttığını belirtti.

Kacır, geçen yıl turizm gelirlerinin yaklaşık 56 milyar dolar olduğunu ve 57 milyondan fazla turisti ağırladıklarını kaydetti.

Kacır, "Bizim için gezginlerin beklentilerini analiz etmek, öğrenmek ve yanıtlamak, turizm sektörümüzün sürdürülebilir başarısı ve dünya çapında turistler için tercih edilen bir destinasyon olarak kalmamızı sağlamak için hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Amadeus'un yeni AR-GE ofisinin, şirketin Türkiye teknoloji ekosistemi ile işbirliğini güçlendirerek, özellikle seyahat teknolojileri alanında yeni fikir ve girişimlerin Türkiye'de gelişip ölçeklenmesinin önünü açmasını beklediğini belirten Kacır, Türkiye'nin üretimine, istihdamına, teknolojik gelişimindeki liderliğine katkı sağlayacak yatırımları tüm kaynaklarıyla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kacır, "Türkiye, uluslararası işbirliklerinin, yeni fırsatların ve etkili projelerin merkezi olmaya devam edecek." dedi.

Açılışa, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve Amadeus Seyahat Birim Başkanı Decius Valmorbida katıldı.

