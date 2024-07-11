Sanayi Ve Teknoloji Bakanı'ndan Türksat 6A Için Tarihi Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, TÜBİTAK ekiplerinin uydunun fırlatma sürecini takip ederken çekilen görüntülerini paylaşarak, Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

İlk ateşleme başarıyla tamamlandı

Bakan Kacır, Türksat 6A uydusunun ilk itki ateşlemesinin tamamlandığını ve bu süreçte 82 dakika süren başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Bu ateşleme, uydunun yörüngesine yerleşme sürecinin ilk adımı olarak kaydedildi. Bir sonraki ateşlemenin 12 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

TÜBİTAK ekiplerine övgü

Açıklamalarında, TÜBİTAK personelinin özverili çalışmalarına dikkat çeken Bakan Kacır, "TÜBİTAK’taki çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ekiplerin, uydunun fırlatma ve yörüngeye yerleşme sürecinde gösterdiği çaba ve başarıyı takdir etti.

Türk uzay tarihinde bir ilk

Türksat 6A, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği ve uzaya gönderdiği ilk milli haberleşme uydusu olarak tarihe geçti. Bakan Kacır, bu başarının Türkiye'nin uzay araştırmaları ve teknolojik gelişmeler konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.