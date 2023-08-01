FATİH ÖZKILINÇ-Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Meclisi temmuz ayı olağan toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, son dönemde ekonomide atılan adımları değerlendirerek pansuman tedbirler yerine kalıcı tedavilerin uygulanması gerektiğini söyledi. İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda seçim sonrasında ekonomide yangını söndürmeye yönelik adımların atıldığını belirten Yorgancılar, “Biliyoruz ki, bugüne kadar pansuman yöntemi seçildi. Kalıcı tedavi yöntemi seçilirse, politika adımlarından kazanımlara kadar sürecin gelişimi nasıl olabilir diye sizler için bir şablon hazırladık” dedi.

"RASYONELLEŞME ADIMLARI UYGULANSIN"

Yorgancılar sözlerinin devamında ise “Hepinizin çok iyi bildiği hususları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde; Öncelikle; Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Liyakatın Temel Alındığı şeffaflık, hesap verilebilirlik, liyakatın temel alındığı şeffaflık, hukukun üstünlüğü, kurumların bağımsızlığı ve koordiyasyonu ekseninde hemen kısa vadede; Güven, İtibar ve Öngörülebilirlik artacaktır. Temel göstergelerde; azalan risk primi, gerileyen kur ve artan yabancı sermaye girişi karşımıza çıkacaktır. Ve nihai kazanımımız da, Ülke ve kurumların kredibilitesinde artış, Öngörülebilir bir ekonomi olacaktır. Rasyonel para ve maliye politikası ile üretim odaklı bütüncül bir yaklaşım sergilendiğinde de, ilk adımdakilere ek olarak CDS Risk Primi ile Dolarizasyonda gerileme söz konusu olacaktır. Ekonominin rasyonelleşmesi ile faizler azalacak, rezervler artacak ve enflasyon zamanla düşme eğilimine girecektir. Tüm bu adımlardaki süreklilik sonucunda da, orta ve uzun vadede; Yatırım ortamında iyileşme, finansal istikrar, istihdam yaratan büyüme, gelir düzeyinde iyileşme, ithal bağımlılığında azalma gibi hedeflerimizde olumlu gerçekleşmeler olacaktır. Bu tablo bir hayal ürünü değildir. Gerçekleşmesi çok mümkündür. Yeter ki, Sayın Mehmet Şimşek’in altını çizdiği, rasyonelleşme adımları uygulansın" diye konuştu.



"TEK BAŞINA FAİZ ARTIRIMI YETERLİ DEĞİL"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 27 ay aranın ardından üst üste ikinci kez faiz artırımına gitmesini hatırlatan Yorgancılar, “Dünya genelinde özellikle son 1 yıldır enflasyonu düşürmeye yönelik kesintisiz faiz artışları yapılmakta idi. FED faizleri aralıksız 15 toplantıdan bu yana artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Merkez Bankası Başkanı’nın değişimi ile birlikte sınırlı da olsa faiz artırım seçeneği bizde de kullanılmaya başlandı. Geç kalındığı için tek başına faiz arttırımları kesinlikle yeterli değildir. Sizlere anlatmaya çalıştığım şablondaki adımlar atılırsa, çıkış o zaman mümkün olacaktır” dedi.