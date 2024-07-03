İzmir'in Torbalı ilçesindeki sanayiciler, iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için meslek liseleri mezunlarına büyük bir talep gösteriyor. Ancak, fabrikaların üç vardiya çalışabilmesi için gerekli olan nitelikli eleman bulma sorunu gün geçtikçe büyüyor.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçede faaliyet gösteren fabrikaların ve sanayi tesislerinin üretim kapasitelerini artırmak istediklerini; ancak bu amaca ulaşabilmeleri için yetişmiş nitelikli eleman bulamadıklarını vurguladı. Olgun, meslek liselerini tercih eden gençlerin sadece ara eleman değil, aranan eleman olacaklarına dikkat çekti.

Torbalı'da 80 bin kişinin çalıştığını ve buna ek olarak 10 bin daha nitelikli elemana ihtiyaç duyulduğunu belirten Abdulvahap Olgun, işsiz kalan meslek liselisi gençlerin bulunmadığını ifade etti. Fabrikaların yeni makineler ve teknolojik yatırımlar yapmak istediklerini; ancak bu yatırımları çalıştıracak yeterli elemanın eksikliği nedeniyle tam kapasiteyle üretim yapamadıklarını dile getirdi. Sanayici Alparslan Kurtmen ise meslek liseleri mezunlarının, beyaz yaka çalışanlara kıyasla benzer maaşlar aldığını ve hatta bazen daha fazlasını kazandığını belirtti. Meslek lisesi mezunlarının, özellikle CNC makineleri operatörlüğü gibi teknik alanlarda büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kurtmen, bu mesleklerin ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Meslek lisesi mezunu Ramazan Kılınç ise mesleki eğitim aldıktan sonra iş bulmakta zorlanmadığını ve maaş durumunun kendisini memnun ettiğini paylaştı. Gençlere, Türkiye şartlarında geçimlerini rahatlıkla sağlayabilecekleri meslekleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.